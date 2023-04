Tir mortel sur le tournage de "Rust" : abandon des poursuites contre Alec Baldwin en raison de "faits nouveaux"

La défense de l'acteur a malgré tout salué un rebondissement majeur. "Nous nous réjouissons de la décision de classer l'affaire contre Alec Baldwin et nous encourageons une enquête appropriée sur les faits et les circonstances de ce tragique accident", ont déclaré les avocats Luke Nikas et Alex Spiro, dans un communiqué transmis à l'AFP. Alec Baldwin, connu notamment pour son rôle dans la série 30 Rock, a toujours clamé son innocence et avait plaidé non coupable du chef d'accusation d'homicide involontaire retenu contre lui.

Selon l'acteur, on lui avait assuré que son arme était inoffensive. Il nie aussi avoir appuyé sur la détente, une affirmation mise en doute par de nombreux experts. En cas de condamnation, le comédien de 65 ans risquait jusqu'à 18 mois d'emprisonnement et une amende de 5000 dollars.