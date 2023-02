Tir mortel sur le tournage de "Rust" : la famille de la victime porte plainte contre Alec Baldwin

Il est visé par une nouvelle plainte. Les parents ukrainiens et la sœur d’Halyna Hutchins attaquent à leur tour Alec Baldwin, comme l'a annoncé jeudi 9 février l'avocate de la famille. Le 21 octobre 2021, le tournage du film Rust, dans un ranch du Nouveau-Mexique (sud-ouest des États-Unis), avait viré au drame lorsque l'acteur avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza.

La famille ukrainienne d’Halyna Hutchins a décidé de porter plainte au civil contre l'acteur et la production du film, basée en Californie, devant un tribunal de Los Angeles, a expliqué leur avocate Gloria Allred. "Halyna était la lumière de leur vie. (...) Pour nos trois clients, la perte tragique de leur fille et sœur est déchirante", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse, comme le rapporte l'AFP. "Mais en plus de cette tragédie, ils doivent tenter d'encaisser cette perte tout en vivant en Ukraine, au milieu de la guerre de (Vladimir) Poutine." "Perdre ma sœur (...) a été une expérience terrible", a déclaré Svetlana Zemko dans une vidéo diffusée jeudi. "Je crois qu'abandonner et laisser cela impuni est inacceptable."