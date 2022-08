Tir mortel sur un tournage : Alec Baldwin s'attend à ce que personne ne soit inculpé

Tout en assurant ne pas vouloir "condamner" l'armurière Hannah Gutierrez-Reed, l'acteur l'a pointée du doigt et a également évoqué l'adjoint à la réalisation Dave Halls, qui lui avait remis l'arme peu avant le tir. "Quelqu'un a mis une balle réelle dans le pistolet, et ce quelqu'un aurait dû faire preuve de discernement", a-t-il dit. "C'était le travail" d'Hannah Gutierrez-Reed. "Son travail était d'examiner les munitions et de mettre la balle à blanc, et il n'aurait pas dû y avoir de balles réelles sur le tournage", a-t-il déclaré.

"Il y a deux personnes qui n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire", a résumé Alec Balwin. "Je ne suis pas là à dire que je veux qu'elles aillent en prison ou que leur vie soit un enfer. Je ne veux pas de ça, mais je veux que tout le monde sache que ce sont les deux personnes qui sont responsables de ce qui s'est passé".