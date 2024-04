Tir mortel sur le tournage de "Rust" : Alec Baldwin accusé d’avoir "menti éhontément"

Les procureurs spéciaux du Nouveau-Mexique chargent Alec Baldwin dans de nouveaux documents judiciaires relayés par la presse. Ils estiment que le comportement de la star a contribué aux « problèmes de sécurité » qui ont entraîné à la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins en 2021. Selon eux, l’acteur américain a "changé son récit" à plusieurs reprises et n’avait "aucun contrôle sur ses émotions".

Alec Baldwin n’a-t-il dit que la vérité, rien que la vérité ? Les procureurs spéciaux du Nouveau-Mexique en charge de l’affaire du tir mortel sur le tournage du film Rust sont persuadés du contraire. Ils affirment même que l’acteur américain a "menti éhontément" pour se dédouaner, changeant sa version des faits à plusieurs reprises. Dans de nouveaux documents judiciaires déposés vendredi 5 avril, que relaient l’AFP et la presse américaine dont CNN, ils estiment que le comportement colérique de la star a contribué "aux problèmes de sécurité" ayant mené au drame.

L'acteur "hurlait régulièrement" sur tout le monde

L’accusation affirme que dès les premiers jours du tournage, Alec Baldwin a demandé à l’équipe et l’armurière Hannah Gutierrez Reed de "travailler plus vite". Cette dernière a été jugée coupable d’homicide involontaire début mars et devait connaître sa peine ce lundi. Inculpé d'homicide involontaire, l'acteur risque jusqu'à 18 mois d'emprisonnement. Il a plaidé non coupable et maintient qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive. Ses avocats tentent de faire annuler son procès, prévu en juillet.

Une expertise du FBI a conclu que le pistolet tenu par l'acteur n'avait pas pu faire feu sans une pression sur la détente. Alec Baldwin nie aussi avoir appuyé sur la détente. Une défense "absurde à première vue" pour les procureurs qui réclament le maintien du procès.