Tir mortel sur le tournage de "Rust" : trois membres de l'équipe attaquent Alec Baldwin en justice

Nouvelle plainte contre Alec Baldwin. L'auteur d'un tir mortel sur le tournage du film "Rust" est de nouveau attaqué en justice, cette fois-ci par trois membres de l'équipe, présents non loin de l'acteur lors du drame. Le caméraman Ross Addiego, la costumière Doran Curtin et le chef machiniste Reese Price précisent dans leur plainte rendue publique par Variety, souffrir d'anxiété et de symptômes post-traumatiques, suite au drame.