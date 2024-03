"Titanic" : la planche qui a sauvé la vie de Rose à la fin du film vendue à prix d'or aux enchères

La planche qui a permis à Rose de survivre à la fin du film "Titanic", sans sauver son amant Jack, a été vendue aux enchères lundi. Elle est partie pour une coquette somme de plusieurs centaines de milliers d'euros.

Elle a fait l'objet de nombreux questionnements et fantasmes au fil des années. À la fin du film Titanic, Rose (interprétée par Kate Winslet) ne doit son salut qu'aux débris d'une porte de l'immense navire, lui permettant de rester à la surface de l'océan. Son amant Jack (incarné par Leonardo Di Caprio), lui, ne parvient pas à s'en sortir. Le débat fait rage autour des dernières minutes de cette romance pour savoir si le morceau de bois aurait tout aussi bien pu accueillir les deux personnages, et non seulement un. De quoi en faire un véritable symbole de ce classique du cinéma.

Mais ces questionnements ne sont pas exactement le centre de l'actualité de ce jour : ladite planche a été achetée aux enchères, lundi 25 mars, à Dallas. L'objet qui faisait partie du "cadre de la porte située au-dessus de l'entrée du salon de première classe du paquebot", selon la description de la vente, est partie contre la coquette somme de 718.750 dollars, soit 663.873 euros, rapporte The Hollywood Reporter.

D'autres pièces acquises

Dans le cadre de cet événement, The Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood, plusieurs autres pièces ont été acquises. C'est notamment le cas d'un autre objet de Titanic, une robe portée par Kate Winslet, adjugé à 125.000 dollars, soit 115.425 euros. Le célèbre fouet d’Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple maudit a été cédé pour 525.000 dollars (soit 484.732 euros). Il devient ainsi l'article le plus cher de la franchise.

La hache du film The Shining, le blaster de Leïa Organa dans Star Wars, Le retour du Jedi, ou encore le costume de Venom dans Spider-Man 3 ont, par ailleurs, été vendus.