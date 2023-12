"Les Mystères de l’amour" : l'acteur Philippe Vasseur dit "au revoir" à José

Visage incontournable des séries AB Productions, Philippe Vasseur a décidé de quitter "Les Mystères de l’amour". Le personnage de José, apparu en 1992 dans "Hélène et les garçons", ne sera pas au générique de la prochaine saison. En attendant de découvrir son sort, vous pouvez retrouver les 33 saisons de la série sur MYTF1.

Coup de tonnerre au générique des "Mystères de l’amour". Dans une vidéo postée sur Facebook, Philippe Vasseur annonce sa décision de quitter la série à succès diffusée sur TMC. Et donc que José, son célèbre personnage, ne figurera pas dans la 33ᵉ saison, prévue pour 2024. "Je mets de côté des projets que j’ai depuis très longtemps, depuis des années, que j’ai envie de réaliser parce que je suis encore très très jeune", précise le comédien de 57 ans. "Je vais essayer. On verra bien, mais je vais vivre ma vie. Donc je vous dis au revoir".

Décorateur pour AB Productions, Philippe Vasseur était devenu acteur en 1992, une idée du producteur Jean-Luc Azoulay à la recherche de nouveaux visages pour la sitcom "Hélène et les garçons". Il était devenu José Da Silva, le petit ami de Bénédicte, jouée par Laure Guibert. Entre deux intrigues amoureuses, on le voyait régulièrement jouer du synthé au sein du groupe qu’il formait avec ses copains Nicolas, Étienne et Christian alias Cric-Cri d’amour.

Au fil des années, Philippe Vasseur avait repris le personnage de José dans "Le Miracle de l’amour", "Les Vacances de l’amour" puis "Les Mystères de l’amour" depuis 2011, avec en point d'orgue le mariage de José et Béné. Il a également tenté sa chance au cinéma dans la comédie Le Casse des Casses avec Jean-Pierre Castaldi, en 2014. Contacté par Le Parisien, son entourage précise qu’il a l’intention de développer différents projets liés à son métier initial. Reste maintenant à savoir comment les scénaristes vont expliquer le départ de son personnage… Définitif ou pas.