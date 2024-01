Judith Godrèche émue aux larmes dans "Quotidien" : tout comprendre sur l’affaire Benoît Jacquot

La comédienne Judith Godrèche était l'invitée lundi de Yann Barthès dans "Quotidien" sur TMC. Dans sa série "Icon of French Cinema", elle raconte sa relation adolescente avec un réalisateur de 25 ans son aîné. Si elle n'avait jamais nommé publiquement Benoît Jacquot jusqu'ici, elle a choisi de le faire suite à la diffusion d'un extrait d'un documentaire sur les réseaux sociaux.

Plus de six ans après l’affaire Weinstein, le cinéma français est-il en train de faire son MeToo ? Depuis la tempête née des propos scandaleux de Gérard Depardieu en Corée du Nord diffusés dans "Complément d’enquête", et la guerre de tribunes qu’elle a fait naître, c’est au tour de Judith Godrèche de lever le voile sur les coulisses d’une industrie longtemps rétive à dénoncer les violences faites aux femmes.

Tout commence en décembre dernier avant la diffusion sur Arte de Icon of French Cinema. Dans cette série qu’elle a écrite et réalisée, Judith Godrèche joue Judith, une célèbre actrice française de retour à Paris après avoir tenté sa chance à Hollywood. Quand sa propre fille de 16 ans entame une idylle avec un homme plus âgé, l’héroïne se remémore la relation intime qu’elle a elle-même vécu dans sa jeunesse avec un réalisateur baptisé Eric…

Comment débute l’affaire ?

Dans un entretien publié par Elle le 11 décembre, Judith Godrèche avoue sans le nommer qu’elle s’est inspirée de sa relation avec Benoît Jacquot, son metteur en scène sur Les Mendiants et La Désenchantée, le film qui lui a valu une nomination au César du meilleur espoir féminin en 1990. Elle avait 14 ans, il en avait 40. "Si un homme de 40 ans approche ma fille, je le tue", jure-t-elle. "C’est parce que j’ai une fille adolescente que je parviens à réaliser ce qui m’est arrivé, à me dire que j’ai navigué seule dans un monde sans règles ni lois."

"Je me demande, avec le recul, si les adultes s’interrogeaient : ‘Il y a un problème, elle est trop petite, qu’est-ce qu’elle fait là ?", se souvient encore Judith Godrèche qui a vécu plusieurs scènes gênantes dans la série comme celle où l’héroïne se retrouve ivre morte lors d’une soirée entre adultes. "Je n’avais aucune idée de ce que disait la loi, j’ai arrêté l’école à 15 ans, les histoires qu’on lit, les films qu’on voit, tout valorisait cette image de lolita, de baby doll."

La vidéo qui déclenche tout

Samedi 6 janvier, une anonyme envoie à Judith Godrèche l’extrait d’un documentaire qui circule sur les réseaux sociaux. Réalisé en 2011 par le psychanalyste Gérard Miller et diffusé sur la chaîne Planète, Les ruses du désir : L'interdit met en scène plusieurs personnalités qui racontent avoir transgressé les interdits dans leur vie amoureuse. Parmi elles, le cinéaste Benoît Jacquot confie sa "passion" pour les jeunes actrices.

"Une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, moi 40, en principe, j’avais pas le droit", raconte-t-il, le sourire aux lèvres. "Mais ça alors, elle n’en avait rien à foutre. Et même elle, ça l’excitait beaucoup, je dirais", ajoute-t-il avant d’expliquer que, selon lui, "faire du cinéma est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là."

Pour Judith Godrèche, trop c’est trop. "La petite fille en moi ne peut plus taire ce nom. Il s’appelle Benoît Jacquot", balance-t-elle dimanche sur Instagram. "Je ne me serai peut-être jamais exprimée de manière aussi personnelle sur ces réseaux si ce documentaire ne m’était pas tombé sous les yeux", explique-t-elle. "Je ne peux m’empêcher de poser la question. Qui a de l’estime pour les pratiques de BJ ? Connues de tous depuis 35 ans ? Qui cautionne et valide ? (…) D’où lui vient ce sentiment d’impunité ?"

Elle vient s'expliquer dans "Quotidien"

Ce lundi soir, la comédienne et réalisatrice est venue commenter cette confession douloureuse sur le plateau de "Quotidien" sur TMC, quelques semaines après une première visite où elle n'avait pas prononcé le nom de Benoît Jacquot. Devant Yann Barthès, elle a raconté que ses enfants l’attendaient pour dîner lorsqu’elle a découvert les images du cinéaste. "Je ne pouvais pas sortir de ma chambre, j’ai vomi", a-t-elle avoué. "De le voir me transformer en objet et parler de moi comme d’un truc, parler à ma place, parler de mon désir… C’était tellement violent."

Durant l'émission, Judith Godrèche va détourner le regard lorsque l’animateur rejoue les images qui l’ont choquée ce week-end. À plusieurs reprises, on la sent retenir ses larmes avant d’exprimer sa colère. "Le consentement n’existe pas à 14 ans", insiste-t-elle. "On ne consent pas et on n’est pas excitée à l’idée de coucher avec un homme de 40 ans à 14 ans."

C’était un choc de l’entendre en parler de façon très mondaine, en rigolant, en s’en vantant Judith Godrèche dans "Quotidien"

Dénonçant "la jouissance du monstre" et une relation "d’emprise", la comédienne estime que Benoît Jacquot "inverse les rôles, il projette sur moi son excitation. J’ai vécu cette sexualisation, mais de le voir parler et utiliser encore ces mots-là… C’était un choc de l’entendre en parler de façon très mondaine, en rigolant, en s’en vantant… L’impunité est à un tel niveau."

Au cours de cet entretien, Judith Godrèche est interrogée sur deux autres comédiennes avec lesquelles Benoît Jacquot se vante d’avoir eu des relations sexuelles lorsqu’elle était adolescente. Elle affirme avoir échangé avec l’une d’entre elles ces dernières heures, lui laissant le soin de s’exprimer publiquement si elle le souhaite.

Si Judith Godrèche laisse entendre que Benoît Jacquot la menace de poursuite en diffamation, le cinéaste de 76 ans n'a pas encore réagi publiquement à ses propos. Auteur de plus de cinquante films pour le cinéma et la télévision, c'est une figure incontournable du cinéma français. Prix Louis-Delluc en 2012 pour Les Adieux à la reine avec Léa Seydoux, il vient de tourner Belle, une adaptation d'un roman de George Simenon avec Guillaume Canet et Charlotte Gainsbourg.