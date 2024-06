Star de la série "Yellowstone" diffusée en France sur TMC, Kevin Costner annonce qu'il ne participera pas aux derniers épisodes, dont le tournage vient de commencer. En conflit avec le showrunner Taylor Sheridan, l'acteur ne pourra donc pas dire au revoir au personnage de John Dutton qui a relancé sa carrière. C'est sur grand écran qu'on va bientôt le retrouver avec le premier volet de la saga "Horizon", en salles en France le 10 juillet.

Hollywood, ton univers impitoyable. Lancée aux États-Unis en 2018 sur la chaîne Paramount, diffusée en France sur TMC depuis 2022, la série Yellowstone a remis en selle Kevin Costner après plusieurs échecs au cinéma. Des audiences dépassant les 12 millions de téléspectateurs outre-Atlantique, un Golden Globe du meilleur acteur en 2023 pour le rôle de John Dutton III, le patriarche expéditif à la tête d’un immense ranch dans le Montana… Et pourtant.

Courant 2023, des "tensions créatives" entre la star et le showrunner Taylor Sherdan entraînent le report du tournage de la fin de la saison 5. D’autant plus que Kevin Costner a commencé celui de Horizon, une ambitieuse saga sur la naissance de l’Amérique dont il a présenté le premier volet au Festival de Cannes en mai dernier. Alors que les médias américains annoncent la reprise imminente du tournage de la série, l’acteur vient de publier sur Instagram un message vidéo dans lequel il acte son départ.

"Je voulais prendre la parole et vous dire qu’après un an et demi de travail sur Horizon, et tout ce que cela a pu impliquer tout en continuant à penser à Yellowstone, cette série que j’aime autant que vous l’aimez, j’ai réalisé que je ne vais pas être en mesure de pouvoir m’engager sur la fin de la saison 5 ou dans un projet futur", déclare-t-il, face caméra.

"C’est une série qui a tout changé pour moi. J’ai adoré la faire, et je sais que vous l’avez adorée. Je voulais vous annoncer que je ne vais pas revenir, que j’ai adoré notre relation de vous à moi, et je vous donne rendez-vous au cinéma", ajoute-t-il à propos de Horizon, qu'on pourra découvrir en salles en France le 3 juillet prochain. Le deuxième est déjà programmé le 11 septembre.

Yellowstone sans Kevin Costner ? En début de semaine, l’acteur laissait pourtant entendre sur la chaîne NBC qu’il serait ouvert à un retour s’il pouvait s’effectuer dans "de bonnes conditions". Visiblement, les différents partis impliqués ont décidé qu'elles n'étaient pas réunies. Aux États-Unis, les derniers épisodes de la saison 5 doivent débuter en novembre prochain. Et son ex-vedette n’en fera donc pas partie, sans qu’on sache encore quel sort Taylor Sheridan a réservé au personnage de John Dutton.

En début d’année, les producteurs de Yellowstone avaient de toute façon acté la fin de la série. Après avoir déjà lancé deux spin-offs à succès sur les origines du clan Dutton, ils avaient également annoncé la création d’une nouvelle série reprenant là où la principale s’achevait. Et d’après les rumeurs, c’est un certain Matthew McConaughey qui en serait la vedette pour son grand retour à la télé, plus de dix ans après True Detective.