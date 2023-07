Tom Cruise a-t-il vraiment failli "mourir" sur le tournage de "Mission : Impossible 7" ?

"Je me souviens d'avoir enlevé les draps de mon lit, j'en ai fait une corde et je suis monté sur le toit. Ma mère était dans la cuisine et j'ai sauté du toit (…) Et je me suis écrasé au sol. J'ai vu des étoiles en plein jour pour la première fois et je me souviens avoir levé les yeux en pensant : c'est intéressant." Tout s’explique.

La soixantaine passée, Tom Cruise ne semble pas vouloir levé le pied. Alors qu'il est train de tourner Dead Reckoning - Partie 2, il vient de confier au Sydney Herald qu'il enviait son collègue Harrison Ford, à l’affiche de Indiana Jones 5 à 80 ans. "J'ai 20 ans pour le rattraper", observe-t-il. "J'espère continuer à faire des Mission : Impossible jusqu'à ce que j'aie son âge."