Tom Cruise fête ses 60 ans : comment il est redevenu le roi à Hollywood

À Hollywood, Thomas Mapother Cruise IV a toujours eu un statut à part. Né à Syracuse, dans l’État de New York, ce fils d’ingénieur a sans cesse déménagé durant toute sa jeunesse avant de trouver sa vraie maison : le cinéma. Sans avoir pris de cours de comédie, il est engagé sur le drame militaire Taps, en 1981, sa première expérience devant une caméra. Deux ans plus tard, la comédie Risky Business fait lui l’icône des ados avant le succès supersonique de Top Gun. Un film dont il ne voulait pas au départ, pas franchement convaincu par le scénario qu’il comparaît un "Flashdance avec des avions". On connaît la suite.