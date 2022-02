Tom Holland ("Uncharted") : "Si les fans en veulent plus, on leur donnera"

Vous êtes vous-même un joueur et un fan d’"Uncharted". Ne vous êtes-vous pas dit que vous étiez trop jeune pour incarner Nathan Drake quand Sony vous a proposé le rôle ?

(Il sourit). Quand on m’a parlé de l’idée de jouer Nathan Drake, on m’a dit que ce serait l’histoire de sa toute première aventure. J'ai donc compris ce que le studio essayait de faire, ce qui m'a donné énormément confiance pour incarner ce personnage. Vous m’avez dit que vous vous étiez amusée devant Uncharted et c'est exactement ce qu’on voulait. On n’essaie pas de repousser les limites avec ce film. On essaie d’offrir au monde une forme d'évasion, quelque chose dont les gens peuvent profiter. C'est super de s'asseoir là avec un peu de pop-corn et de rire. C'est un film amusant.

Comment avez-vous dessiné les aspects encore non cartographiés de votre Nate tout en restant fidèle à l’esprit du jeu ?

Ça a été difficile. Ça a pris beaucoup de temps. On a fait beaucoup de recherches. On a joué aux jeux, on a échangé avec le studio Naughty Dog et son patron Neil Druckmann. Nous avons en quelque sorte développé ce personnage en équipe. On a conservé ce qu’on aimait chez lui dans les jeux, puis on lui a apporté de nouveaux aspects. C'était ça, mon travail.

Vous nous aviez expliqué en décembre avoir un mis un peu de vous dans votre Spider-Man. Y a-t-il un peu de Tom aussi dans Nathan Drake ?

Je crois bien que oui (il sourit). Je suis une personne très aventureuse dans l'âme, c'est quelque chose qu’on a en commun avec Nate. Peut-être que j’apporte ma propre vision de ce qu’est une aventure.