"Cette série m'a brisé" : Tom Holland met sa carrière en pause après le tournage de "The Crowded Room"

En 2022, le comédien avait déjà décidé de se couper des réseaux sociaux pour préserver sa santé mentale. "Instagram et Twitter me surstimulent et me submergent, je me laisse emporter et je tourne en rond quand je lis des choses sur moi sur Internet. Au bout du compte, c'est très néfaste pour mon état mental, alors j'ai décidé de prendre du recul et de supprimer l'application", expliquait le comédien suivi par 67 millions de fans sur Instagram et 7 millions sur Twitter.