"Un réel privilège !" : Tom Cruise devient membre honorifique de la Patrouille de la France

"J’ai eu la chance de rencontrer la Patrouille de France cet été et d’assister à un vol merveilleux dans le ciel de Cannes", a-t-il rappelé à propos du survol du Palais des Festivals organisé le 18 mai dernier dans le cadre de l’avant-première de Top Gun : Maverick sur la Croisette.

"Nous partageons tous une passion absolue pour l’amour du vol et de la liberté", a poursuivi l'acteur. "Et je vous admire tous pour vos talents et pour votre engagement au service de votre pays. C’est un réel privilège pour moi de faire partie de votre équipe", assure-t-il avant de lancer "Et à la chasse !" en VF dans le texte.