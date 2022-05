"Top Gun : Maverick", la critique : entre trip nostalgique et grand spectacle, Tom Cruise met dans le mille

Lorsqu’on parle aujourd’hui de Tom Cruise, superstar depuis quatre décennies, on a tendance à l’associer aussitôt à Ethan Hunt, le héros de la saga Mission : Impossible dont il est le grand manitou. Mais Pete "Maverick" Mitchell est peut-être le personnage qui raconte le mieux, avec le recul, le parcours de son interprète. Comme ce pilote de chasse ambitieux, charmeur et arrogant, Cruise a été l’un de ces jeunes loups qui rêvaient de conquérir Hollywood à l’aube des années 1980. Certains ont fait une belle carrière, d’autres ont disparu des radars. Lui a tout sacrifié pour vivre sa passion plus haut, plus fort, peut-être plus intensément que les autres. Et rester au sommet en dépit des flops et des polémiques.

Au début de Top Gun Maverick, on découvre Pete dans un hangar perdu dans le désert où il s’apprête à tester un prototype d’avion militaire supersonique. Atteindre Mach 10 ne servira pas à grand-chose car comme lui explique son supérieur, joué par le vénérable Ed Harris, l’intelligence artificielle aura tôt ou tard raison des vieux briscards comme eux. La retraite à 60 ans ? Pas si vite ! "Pistonné" par une vieille connaissance, voilà Maverick qui fait son retour à l’école qui l’a rendu célèbre où il n’a que quelques semaines pour former la jeune garde en vue d’une dangereuse mission secrète.