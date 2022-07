"Top Gun : Maverick" : le film va-t-il susciter de nouvelles vocations dans l'armée de l'Air ?

Une stratégie payante puisque entre le 24 mai et le 7 juin, les demandes de renseignements ont explosé. "Nous avons observé, sur plusieurs centres d'information et de recrutement des forces armées [Cirfa], une augmentation moyenne de plus de 100 % par rapport à la période correspondante en 2021", a confié au Point le colonel Stéphane Spet, chef du Sirpa (Service d'informations et de relations publiques des armées) Air et Espace. "Quant aux consultations du site de recrutement Devenir aviateur, elles ont également doublé pour les métiers de pilotes et navigateurs sur la même période".