"Top Gun : Maverick" : les 5 raisons d'un succès supersonique au box-office

C’est une tendance de fond à Hollywood : ressusciter un classique d’hier pour en faire un succès d’aujourd’hui, histoire de réunir tous les publics. Même si ça ne marche pas à tous les coups comme l’a prouvé l’échec récent du West Side Story new look de Steven Spielberg. Top Gun : Maverick réussit le dosage parfait en organisant la rencontre entre le héros d’antan, qui a pris de la bouteille, à une bande de jeunes loups qui lui rappellent celui qu’il était. Même topo avec la bande-originale sur laquelle figure le thème de 1986 et le tube de Lady Gaga "Hold My Hand". Et ça marche puisque là où les Marvel & co s’adressent essentiellement aux ados, le film de Joseph Kosinski attire aussi les parents qui ont tendance à bouder les salles depuis la pandémie. Aux États-Unis par exemple, un spectateur sur deux a plus de 35 ans.