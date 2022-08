"Top Gun" : stop ou encore ? Pour le producteur Jerry Bruckheimer, tout dépendra de Tom Cruise

Avec 1,4 milliard de dollars de recettes dans le monde, Top Gun : Maverick est devenu il y a quelques jours le douzième plus gros succès de l’histoire du cinéma, dépassant Avengers : Infinity War. En France, c’est le plus gros succès de l’année, avec plus de 6 millions d’entrées. Une ampleur qui a surpris tout le monde, y compris l’équipe du film. Interrogé par Variety, le réalisateur Joseph Kosinski avoue avoir toujours du mal à réaliser. "Le studio m’envoie les scores tous les jours par e-mail et, tous les jours, je suis épaté que ça continue à marcher", révèle-t-il.

Tourné pour l’essentiel en 2019, le film est resté dans les cartons de la Paramount pendant de longs mois en raison de la pandémie. En amont de sa sortie, en mai dernier, personne n’imaginait le phénomène qu’il allait engendrer. Mais Joseph Kosinksi avoue en avoir senti les prémices fin avril au CinemaCon à Las Vegas, lorsque Tom Cruise a présenté le film aux exploitants dans une vidéo où il apparaissait perché sur un avion en vol.