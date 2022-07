Toujours à Paris avec Ben Affleck, Jennifer Lopez fête ses 53 ans en tenue d'Eve

"J’ai l’âge que j’ai mais je me sens super et plus heureuse que jamais", insiste-t-elle. C’est vrai qu’il suffit de la voir radieuse sur les photos de son escapade parisienne pour s’en convaincre. L’interprète de "On the floor" est arrivée en France la semaine dernière pour une lune de miel familiale avec son nouvel époux et quatre de leurs cinq enfants. Quelques jours après leur mariage surprise à Las Vegas, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été aperçus dans plusieurs restaurants de la capitale mais aussi au musée d’Orsay.