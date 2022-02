Toujours absente du 13H, Marie-Sophie Lacarrau "fait tout pour revenir au plus vite"

Absente de l’antenne en raison de soucis ophtalmiques, Marie-Sophie Lacarrau explique qu’elle doit "protéger son œil qui est encore fragile". Ne souhaitant pas "s’étendre sur son cas", elle dit simplement "souffrir d’une infection à l’œil, rare et sévère qui nécessite un traitement long". "Je fais tout pour revenir au plus vite et en attendant je remercie TF1 pour sa compréhension, pour toute la réorganisation que cela implique sur le 13H", poursuit-elle.