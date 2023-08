Toujours attendu en France, Charles III démarre ses vacances en Écosse

La perspective de quelques jours de congés n’était sans doute pas la seule explication à la bonne humeur de Charles III. Le même jour, la police londonienne a annoncé qu’il n’y aurait pas de poursuites dans le scandale entourant sa fondation. Soupçonné d’avoir usé de son influence pour aider un milliardaire saoudien à obtenir la citoyenneté britannique et un anoblissement, Michael Fawcett, un ancien assistant de celui qui était encore prince héritier, avait démissionné. L’affaire avait été révélée par la presse britannique et une enquête sur cette affaire de "cash-for-honours", littéralement de l’argent contre des honneurs, avait été ouverte en 2022. Dans un communiqué relayé par ITV News, Buckingham dit avoir "pris note de la décision" de la Met Police. Et renvoie à la Prince’s Foundation pour toute autre demande.