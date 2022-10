Toujours au repos, Justin Bieber reporte ses concerts parisiens du printemps 2023

Les dates annulées couraient jusqu’à la fin mars en Pologne. AEG avance une reprogrammation plus tard, en 2023, tout en précisant que "l’éventuel report des concerts se fera sous réserve de la disponibilité des salles". Justin Bieber ne s’est plus produit en France depuis son Purpose World Tour il y a 6 ans. Une tournée là aussi interrompue prématurément après un an et demi sur les routes pour permettre au "Biebs", victime d’épuisement et de dépression, de relâcher la pression.