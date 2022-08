Toujours en convalescence, Céline Dion fait un retour très discret sur les réseaux sociaux

Ses réseaux sociaux tournent à plein régime depuis des mois avec des images d’archives et des anniversaires à célébrer. Un moyen de garder le contact avec des fans inquiets de ne plus la voir. Céline Dion n’a plus été aperçue depuis le 8 mai et un portrait de famille posté pour la fête des mères sur lequel elle est entouré de ses trois fils. Quelques jours plus tôt, elle annonçait avec émotion qu’elle reportait encore sa série de concerts à venir.