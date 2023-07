Tournages, tapis rouge, réseaux sociaux… Tout ce qui est interdit aux acteurs pendant la grève à Hollywood

Durant la grève, les acteurs n’ont pas le droit de jouer, chanter, danser, faire des cascades, piloter un véhicule, manipuler des marionnettes ou faire de la motion capture sur un plateau. De fait, cette décision va paralyser des dizaines de tournages de films et de séries, aux États-Unis et dans le reste du monde, du plus modeste au plus couteux, peu importe.

Parmi les blockbusters concernés, on peut citer Gladiator 2 de Ridley Scott avec Paul Mescal et Denzel Washington, Beetlejuice 2 de Tim Burton avec Michael Keaton, Winona Ryder et Jenna Ortega, Deadpool 3 avec Ryan Reynolds ou encore l'adaptation de la comédie musicale Wicked avec Ariana Grande.

À la télévision, la situation est encore plus dramatique. Déjà perturbé par la grève des scénaristes, le secteur risque d'être totalement à l'arrêt, à quelques exceptions près. D'après Variety, le tournage de la saison 2 de House of Dragons au Royaume-Uni devrait continuer car la législation locale ne protège pas les acteurs et techniciens britanniques contre d'éventuelles représailles des producteurs.