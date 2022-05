Tournée de Céline Dion reportée : voici les nouvelles dates de ses concerts en France

C'est une lueur d'espoir pour les fans français de Céline Dion. Les concerts prévus à Paris La Défense Arena, et récemment annulés en raison des soucis de santé de la star québécoise, ont été reprogrammés les 1er, 2, 5, 6, 9 et 10 septembre 2023. Les organisateurs ont précisé que les billets pour les 6 dates concernées (soit les reports de 2020 et 2021) seront valables pour les nouveaux shows en 2023.

Après avoir interrompu sa tournée en raison de la pandémie en mars 2020, Céline Dion connaît des problèmes de santé qui l'empêchent de remonter sur scène. Elle suit actuellement un traitement contre des spasmes musculaires aigus et continus. "La bonne nouvelle, c’est que je vais un peu mieux, mais ça progresse très lentement. C’est très frustrant pour moi. Mes médecins me donnent des traitements, des médicaments, mais je souffre encore de spasmes. Ma guérison prend beaucoup plus de temps que je l'espérais", expliquait la chanteuse, très émue, dans une vidéo publiée en avril dernier sur ses réseaux sociaux.