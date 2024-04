À peine en ligne, déjà complets : les billets pour deux concerts de Jul s'arrachent en une demi-heure

Le rappeur marseillais a annoncé une tournée des stades en 2025 pour fêter ses dix ans de carrière. Un million de personnes ont tenté d'obtenir des places au Stade de France ou au Vélodrome, ce 17 avril.

Il avait donné rendez-vous à ses fans ce mercredi à midi. Plus d'un million de personnes ont tenu parole en tentant de s'arracher des places ce 17 avril pour l'un des deux concerts de Jul, prévus en 2025 au Vélodrome et au Stade de France. L'occasion pour le rappeur marseillais de célébrer ses dix ans de carrière avec ses fans et de "tout donner" comme promis.

Un premier Stade de France

Résultat, les quelque 150.000 places que comptent les deux plus gros stades français ont été "vendues en 35 minutes", selon le site spécialisé Kultur, faisant forcément de nombreux déçus. D'autant que beaucoup ont patienté dès 10h du matin... avant d'accéder à la file d'attente, parfois estimée à plus d'une heure, d'après des témoignages publiés sur les réseaux sociaux.

Peu après 15h, Jul a remercié les spectateurs (et les autres moins chanceux) qui assisteront à cette tournée des stades, avec un premier concert au Stade de France le 26 avril 2025 et un second au Vélodrome le 24 mai 2025. Ce sera la première fois que le rappeur se produira au Stade de France, qui a accueilli avant lui Johnny Hallyday ou Beyoncé.

Des billets étaient déjà mis en ligne sur des sites de revente comme LeBonCoin avant même que la billetterie ne ferme, ont pu constater des internautes. Face à ces tentatives de fraudes, le Stade de France a d'ores et déjà prévenu sur son compte X : "Pour lutter contre le marché noir, les billets achetés sur notre site seront uniquement disponibles en blockchain, à l'approche du concert, via notre appli ! Inutile de la télécharger maintenant, vous recevrez toutes les infos par mail".