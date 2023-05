Tout ce que l'on sait sur la saison 6 de "Black Mirror" qui débarque en juin sur Netflix

Lancée en 2011 sur Channel 4, Black Mirror est née de l’imagination fertile de Charlie Brooker, chroniqueur satirique dans les colonnes de The Guardian. Son idée ? Anticiper la place grandissante des nouvelles technologies dans notre quotidien et dans la société toute entière, grâce à des intrigues souvent plus proches de la réalité que de la science-fiction. Et toutes plus flippantes les unes que les autres.