Tout comme Lizzo, Beyoncé change les paroles jugées injurieuses de son titre "Heated"

Sa réponse n’a pas tardé. Il n’a pas fallu quelques heures à Beyoncé pour réagir à la polémique grandissante autour d’une des chansons de son dernier album "Renaissance", carton de l’été depuis son arrivée dans les casques vendredi dernier. Au cœur du problème ? Son titre "Heated", dans lequel elle chante : "Spazzin' on that ass, spazz on that ass". Sauf que l’adjectif spaz, la contradiction de "spastic" (spasmodique en français), est souvent utilisé pour se moquer des personnes atteintes de paralysie cérébrale.