"Tout est faux" : accusé d'inceste par sa fille, Richard Berry sort du silence

Depuis les premières révélations, il était resté silencieux. Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, le 18 décembre, Richard Berry est revenu sur les accusations d'inceste de sa fille Coline Berry-Rojtman. Cette dernière, née en 1976 de l'union entre l'acteur et Catherine Hiegel, avait porté plainte contre son père en février 2021, dénonçant des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et de corruption de mineur dans les années 1984-85.

L'enquête a été classée sans suite pour prescription fin août et Coline Berry-Rojtman a été condamnée dans son procès en diffamation l'opposant à son ex-belle-mère Jeane Manson, qu'elle accuse également d'abus sexuels dans les années 1980.