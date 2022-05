Tout sourire, Elizabeth II réapparaît par surprise pour soutenir sa petite-fille Louise

Si elle a cédé sa place à son aîné Charles devant les députés mardi, elle n’a pas caché son sourire aux photographes venus immortaliser sa venue à Windsor trois jours plus tard. Brushing impeccable et petit cardigan bleu marine, Elizabeth II portait des lunettes aux verres fumés ainsi qu’un très chic rouge à lèvres rose. C’est depuis le siège passager de sa Range Rover qu’elle a pu observer trois de ses poneys prendre part à une course. "Des gens du monde de l’équitation qu’elle connaît sont venus lui parler à sa fenêtre. Vous pouvez voir qu’elle est vraiment en bonne forme", rapporte une source présente sur place au magazine People.