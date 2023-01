"C'est ta première fois ?" : les mots touchants de Kate Winslet à une journaliste terrifiée

"C'est la première fois que tu le fais ?", l'interroge la comédienne, maman de trois enfants, Mia, Joe et Bear, respectivement âgés de 22 ans, 19 ans et 5 ans. "Et bien devine quoi ? Quand nous ferons cette interview, ce sera la plus incroyable de toutes les interviews. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on a décidé qu'elle le serait. C'est nous qui décidons, toi et moi : ça va être une interview fantastique", l'a encouragé l'actrice britannique de 47 ans. "Tu peux me poser les questions que tu veux, sans avoir peur". Publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale.