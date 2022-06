"Treize vies" : Ron Howard s’empare du sauvetage des enfants piégés dans une grotte en Thaïlande

C’est en Australie que le tournage s’est déroulé l’an dernier, dans un pays encore fermé pour cause de pandémie. Reproduire la grotte a été "un défi cinématographique", selon Ron Howard qui a pu s’appuyer sur les nombreux reportages de l’époque mais surtout sur l’expérience des plongeurs britanniques qui ont réellement procédé au sauvetage. Jason Mallinson et Rick Stanton ont étroitement collaboré au scénario "pour donner leur version de l’histoire" et étaient chaque jour sur le tournage. "Ça m’a rappelé ma collaboration avec les astronautes sur Apollo 13", commente Ron Howard lors d'une conférence de presse virtuelle.