"Très émue", Sylvie Tellier décorée de l’Ordre national du mérite par Marlène Schiappa

Celle qui se destinait à être avocate est saluée pour ses "26 ans de service". Elle est présentée au Journal officiel comme "présidente d’une association d’aide aux enfants et femmes malades" et "ancienne directrice générale d’un concours national de beauté". Depuis 2015, Sylvie Tellier et une dizaine d’anciennes Miss France sont réunies au sein des Bonnes Fées pour récolter des fonds et organisations des opérations de sensibilisation sur le terrain. En avril, la quadragénaire a représenté l’association lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York à laquelle assistait aussi Marlène Schiappa. Les deux femmes s’étaient auparavant mobilisées ensemble contre les violences faites aux femmes.