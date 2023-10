"Très fatigué", Pierre Arditi ne se produira pas au théâtre pour le deuxième soir de suite

Ses retrouvailles avec le public attendront. Déjà absent la veille, Pierre Arditi ne jouera pas non plus ce jeudi 12 octobre la pièce "Lapin" qu'il donne au théâtre Edouard VII à Paris. "Il est très fatigué. Il a consulté un médecin qui lui a conseillé de se reposer. Il va passer de nouveaux examens", annonce un communiqué du service de presse de la pièce transmis à l'AFP. "On ne sait pas encore s'il pourra jouer demain (vendredi) et ce week-end", poursuit le texte.