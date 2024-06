Placé sous curatelle renforcée, Alain Delon peut compter sur le soutien de son amie de toujours. "Ce qui lui arrive, ça m’atteint profondément", dit-elle sur RTL ce vendredi à propos des déchirures du clan Delon et des soucis de santé de l’acteur. Brigitte Bardot révèle qu’elle arrive tout de même à avoir de ses nouvelles même s’il est "interdit de parler à Alain".

Le public ne l’a pas vu depuis le mois d’avril et une photo postée par sa fille Anouchka sur les réseaux sociaux. Alain Delon y apparaît amaigri, fatigué, mais le regard étincelant. Avec un message, transmis par sa cadette, à destination des plus inquiets : "Ne vous faites pas de soucis". Mais il y en a une qui reste malgré tout préoccupée par son sort, son amie de longue date Brigitte Bardot. "Non seulement je pense à lui mais je pense que malheureusement, il est très très mal entouré, qu'il aurait besoin de beaucoup d’amour, de compréhension et de tendresse", déclare-t-elle sur RTL ce vendredi.

J’adore Alain, il est comme un frère pour moi Brigitte Bardot

Entre Alain Delon et BB, le roman d’amitié a noirci ses premières pages il y a plus de 60 ans. Les deux octogénaires n’ont jamais perdu le contact, jusqu’à récemment. "On ne parle pas à Alain, c’est interdit de parler à Alain. Mais je peux de temps en temps avoir de ses nouvelles", explique l’actrice qui sort une nouvelle compilation à l’approche de ses 90 ans qu’elle fêtera en septembre. "On s’adore, j’adore Alain, il est comme un frère pour moi. Ce qui lui arrive, ça m’atteint profondément. Ça me fait mal", insiste Brigitte Bardot, en évoquant les récentes difficultés de son camarade.

Elle fait référence au bras de fer qui oppose les trois enfants d’Alain Delon, Anouchka d’un côté, Anthony et Alain-Fabien de l’autre. Mais aussi aux problèmes de santé qui handicapent l’acteur. Victime d’un AVC en 2029, l’homme de 88 ans lutte également contre un lymphome, un cancer du système lymphatique. Il a été placé début avril sous curatelle renforcée, une décision judiciaire impliquant qu’il ne peut plus décider seul de la gestion de ses biens et de ses finances. Son avocate a décidé de ne pas faire appel, assurant qu’il faisait "confiance à la mandataire désignée par le tribunal".