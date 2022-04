Après la gifle de Will Smith aux Oscars, les Grammy Awards sont-ils à l’abri d’un dérapage ?

Une semaine après les stars du cinéma américain aux Oscars, ce sont leurs collègues de la musique qui seront célébrées lors 64ᵉ cérémonie des Grammy Awards dimanche soir. Prévue à l’origine le 31 janvier au Staples Center de Los Angeles, la soirée a été reportée à cause du variant Omicron et se déroulera finalement dans l’enceinte du MGM Grand de Las Vegas.

Outre-Atlantique, tout le monde a encore à l’esprit la gifle de Will Smith à Chris Rock. Et beaucoup s’interrogent : est-on à l’abri d’un dérapage similaire ? "Nous avons mis en place des mesures pour toute une variété de scénarios", confie un représentant des Grammy Awards au New York Times, sans donner plus de détails sur le dispositif de sécurité.