Trois bonnes raisons d’attendre "En plein feu" avec Alex Lutz et André Dussolier

C’est au cœur des Landes, de nos jours, que le jeune réalisateur français Quentin Reynaud embarque le spectateur avec En plein feu, son troisième long-métrage, en salles le 8 mars prochain. Un drame à la croisée des chemins où Alex Lutz et André Dussolier incarnent un père et son fils, contraints d’évacuer leur pavillon en raison de l’incendie qui ravage la région. Sur la route qui traverse la forêt, ils se retrouvent prisonniers d’un bouchon monstre, bientôt recouvert d'une pluie de cendres. Des conditions extrêmes qui vont pousser les deux hommes à se confier plus que jamais auparavant. TF1info a découvert ce long-métrage intense en avant-première et vous le recommande…