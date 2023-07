"Je reviens de l'enfer" : trois mois après son hospitalisation, Jamie Foxx donne de ses nouvelles

S'il a plaisanté à propos de la situation, il a également confié que sa "guérison n'a pas non plus été exempte d'obstacles". Ému aux larmes, il a par ailleurs remercié ses fans pour leur soutien et leurs prières, ainsi que sa famille pour sa discrétion. "Je ne voulais pas que vous me voyiez avec des tubes sortant du corps et essayiez de déterminer si j'allais m'en sortir", a-t-il expliqué pour justifier son long silence. "Mais je reviens et je suis capable de travailler", a-t-il assuré.