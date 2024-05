Souffrant d’un cancer, le roi Charles III participera à la cérémonie Trooping The Colour à bord d’un carrosse le 15 juin prochain. Les médias britanniques laissent en revanche entendre que la princesse Kate ne devrait pas y assister. Alors qu’elle lutte, elle aussi, contre la maladie, elle sera remplacée par un haut gardé lors de la répétition générale, une semaine plus tôt.

C’est un événement incontournable Outre-Manche. Trooping the colour (Salut aux couleurs – ndlr), la cérémonie qui célèbre l’anniversaire du monarque britannique, aura bien lieu le 15 juin prochain en présence du roi Charles III. Mais ce dernier souffrant d’un cancer, il défilera à bord d’un carrosse et non à cheval comme l’an dernier, rapporte à l’agence PA. Quid de la princesse Kate qui lutte elle aussi contre la maladie ?

Les médias britanniques rapportent ce vendredi après-midi que l’épouse du prince William, qui doit normalement passer les troupes en revue, ne participera aux répétitions générales de la cérémonie prévues le 8 juin et qu’elle sera remplacée par Lieutenant General James Bucknall. Sa présence une semaine plus tard au balcon de Buckingham Palace est désormais très incertaine en raison du lourd traitement de chimiothérapie qu’elle doit suivre.

Un calendrier plus fou que jamais

On se rappelle que suite à la révélation de l’opération chirurgicale qu’elle venait de subir début janvier, Kensington Palace avait déclaré que Kate Middleton reprendrait ses activités officielles après Pâques. Puis début mars, le site officiel du ministère de la Défense britannique avait annoncé sa présence lors de Trooping The Colour en juin, avant d’en retirer sa mention.

Le 22 du même mois, la jeune femme avait finalement coupé court aux rumeurs suite à l’affaire de la photo retouchée en révélant qu’elle souffrait d’un cancer. Depuis, son entourage se garde bien de donner une date pour son retour aux affaires. Son époux a lui repris ses activités officielles mi-avril lors d’une distribution alimentaire Londres, se refusant de commenter l'état de santé de son épouse.