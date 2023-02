Trophées du Film Français : "Maison de retraite" avec Kev’ Adams, lauréat du Prix du Public

Les Trophées du Film Français, organisés par le magazine spécialisé, récompensent chaque année les champions du box-office et des audiences, ainsi que l'exploitant de l'année, quatre duos "producteurs-réalisateurs" cinéma et audiovisuel et la personnalité de l’année, désignée par les lecteurs du magazine. Voici le palmarès complet.

- Le Trophée des Trophées décerné à "Avatar : la voie de l'eau" de James Cameron (The Walt Disney Pictures Company France)

- Le Trophée du film français décerné à "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?" de Philippe de Chauveron (UGC Distribution)

- Le Trophée de la première œuvre décerné à "Les Segpa" d'Ali et Hakim Bougheraba (Apollo Films)

- Le Trophée Unifrance décerné à "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?" de Philippe de Chauveron (UGC Distribution)

- Le Trophée du public TF1 décerné à "Maison de retraite" de Thomas Gilou (UGC Distribution)

- Le Trophée de la fiction unitaire décerné à "Menace sur Kermadec" de Bruno Garcia (France 2)

- Le Trophée d'honneur Accuracy décerné à Danièle Thompson

- Le Trophée de la personnalité de l'année décerné à Alice Diop

- Le Trophée SCAM du documentaire film décerné à "Poulet frites" de Jean Libon et Yves Hinant (Le Bureau, Chez Georges Production, Apollo Films)

- Le Trophée Deluxe France de l'exploitant décerné à Paul Marie Claret et Sylvain Pichon (Cinéma Mélies de Saint-Etienne)

Les Trophées duo réalisateur-producteur cinéma :

- Duo cinéma révélation décerné à Alice Diop - Christophe Barral et Toufik Ayadi pour "Saint Omer" (Srab Films)

- Duo cinéma décerné à Louis Garrel - Anne-Dominique Toussaint pour "L'innocent" (Les Films des Tournelles)

Les Trophées duo réalisateur-producteur :

- Duo audiovisuel fiction décerné à Andréa Bescond et Éric Métayer - Julie Coudry et Adrien Labastire (Golden Network, M6 Studio) pour "À la folie" (M6)

- Duo audiovisuel documentaire décerné à Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova - Amandine Chambelland (Capa - groupe Newen Studios avec la participation de France Télévisions) pour "Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine" (France 5)