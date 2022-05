Jodie Foster jouera dans la saison 4 de "True Detective"

L’actrice de 59 ans, deux fois oscarisée, signe donc un retour très attendu sur le petit écran où elle n'a plus eu de rôle principal depuis La Barbe à papa (Paper Moon) en 1975. Jodie Foster a cependant prêté sa voix à des séries (Frasier, X-Files, Les Simpson) et a réalisé des épisodes d'Orange Is The New Black, Black Miror et Tales From The Loop.