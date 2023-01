"Tu as changé une Ferrari pour une Twingo" : Shakira règle ses comptes avec son ex, Gerard Piqué

Shakira (45 ans) et Gerard Piqué (35 ans) avaient annoncé leur séparation après plus d'une décennie de vie commune. Le couple a annoncé en novembre avoir trouvé un accord pour la garde de leurs enfants, Milan (neuf ans) et Sasha (sept ans). La chanteuse, qui n'a jamais épousé l'ex-joueur du FC Barcelone, ni partagé ses biens avec lui, dit vouloir quitter l'Espagne, où une affaire de fraude fiscale est ouverte à son encontre. "Tu m'as laissée (...) avec la presse à la porte et une dette aux impôts, tu as cru me faire mal et tu m'as endurcie, les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent", achève la chanteuse dans une dernière salve.