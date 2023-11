"Tu as fait la fausse note la plus spectaculaire de ma vie" : dans les coulisses des auditions à l'aveugle "The Voice"

Le tournage de la saison 13 de "The Voice" a démarré ce lundi au studio du Lendit, à deux pas du Stade de France. Une centaine de talents vont faire le show pour tenter de succéder à Aurélien Vivos, le gagnant de la précédente édition. Dans les fauteuils rouges, on retrouvera Mika, qui fait son grand retour aux côtés de Zazie, Vianney, Bigflo et Oli.

Avec son costume vert pomme, il ne passe pas inaperçu. Ce lundi 14 novembre, Mika faisait son grand retour dans les fauteuils rouges de "The Voice" aux côtés de Zazie, Vianney, Bigflo et Oli. "Mais c'est tout le temps comme ça avec eux ?", demande en rigolant le coach historique que la production a choisi de placer aux côtés des deux frères toulousains, toujours aussi dissipés.

"Ça va être moins drôle, ils ont voulu nous séparer avec Bigflo !", lui lance Vianney assis cette année à l'opposé de son grand copain. Alors que ce dernier fait le clown avec le public, Zazie, tout de noir vêtue, semble ravie de retrouver ses camarades pour le tournage de cette première session des auditions à l'aveugle à laquelle nous avons eu la chance d'assister.

Je pense que c'est la meilleure sélection de talents depuis plusieurs années Mathieu Grelier

Malgré l'heure de retard pris sur le planning, l'ambiance est légère. "C'est parti avec la grande classe", se réjouit Mika face au premier talent qui, d'entrée de jeu, voit les quatre fauteuils se retourner. "Tu cases toutes les coches", lance un peu plus tard le coach qui fait bien rire ses camarades en se trompant dans l'expression française.

Pour sa 13ᵉ saison, "The Voice" promet une fois de plus du beau spectacle. "Je pense que c'est la meilleure sélection de talents depuis plusieurs années", estime Mathieu Grelier, le producteur de l'émission. Sur 58.000 candidatures reçues par la production – un record – seuls 105 talents ont été retenus pour les auditions à l'aveugle. Parmi eux, on retrouve des chanteurs professionnels, mais aussi un pilote de ligne, une boulangère, une vendeuse de charcuterie sur les marchés et même des retraités.

Zazie fait une razzia

Sur scène, des talents aux univers diamétralement opposés se succèdent face aux coachs qui usent de stratégie pour tenter de les attirer dans leur équipe. Pour cette première session, Zazie a fait une véritable razzia. De quoi pousser Vianney à la bloquer pour récupérer un talent qui l'a subjugué. Si la bienveillance est de mise, les coachs n'hésitent pas à donner leur avis en toute honnêteté. "Tu as fait la fausse note la plus spectaculaire de ma vie", balance Mika à une jeune candidate de 27 ans pour qui le jury s'est quand même retourné. Vianney, quant à lui, explique à une jeune chanteuse qu'elle a fait un mauvais choix de chanson.

Oli a appuyé sans me le dire ! Bigflo

Comme l'année dernière, Bigflo et Oli se sont à nouveau chamaillés. Dans la précédente saison, l'aîné avait fait se retourner leur fauteuil commun sans consulter son cadet. Cette année, c'est le contraire qui s'est produit face à une candidate qui a revisité un célèbre titre de rap. "Oli a appuyé sans me le dire !", s'est énervé Biglfo qui a même quitté son fauteuil, cédant sa place à Mika, lui aussi convaincu par la jeune chanteuse.

Si la mécanique de l'émission ne change pas, la production a décidé de pimenter l'aventure en proposant à Camille Lellouche d'être la coach de "The Voice, Comeback", une compétition parallèle diffusée sur TF1+. Présente en backstage durant toutes auditions à l'aveugle, l'ex-candidate du programme aura le droit de repêcher huit talents éliminés (six durant les Blinds, et deux lors des Cross battle). À l'issue de sa propre compétition, elle pourra emmener le talent de son choix en demi-finale.

"Ça raconte l'histoire de la deuxième chance", nous glisse Mathieu Grelier qui rappelle que Louane, Claudio Capeo ou encore Camille Lellouche elle-même sont parvenus à faire une belle carrière alors qu'ils n'avaient pas remporté "The Voice". Durant cette première session, la chanteuse n'a d'ailleurs pas hésité à débarquer en trombe sur scène pour rassurer un talent qui n'a pas été retenu.

"Je dois voir tout le monde avant de me décider car je n'ai pas beaucoup de place, contrairement à d'autres ! Mais sache que tu es bien dans mon cœur, mes oreilles et mon cerveau", lui lance l'interprète de "Ne me jugez pas". Quelques instants plus tard, c'est une candidate de 19 ans qu'elle repêche après une prestation de haute volée sur un tube de Beyoncé mais qui n'a pas convaincu les coachs. "Pour qu'on ne se retourne pas, c'est que le niveau est très élevé", souffle Bigflo. On a été prévenu !