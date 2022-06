"Leurs rêves ne seront pas oubliés" : l’hommage poignant de Matthew McConaughey aux victimes d’Uvalde

Il a rassemblé ses feuilles et a remercié les journalistes présents. Sans prendre aucune de leurs questions. Matthew McConaughey a livré un puissant témoignage ce mardi 7 juin dans la salle de presse de la Maison Blanche. Pendant plus de 20 minutes, l’acteur américain a oscillé entre émotion et colère en évoquant longuement la tragédie qui a frappé sa ville natale d’Uvlade, au Texas. Le 24 mai, 19 enfants et deux enseignantes étaient tués dans leur école primaire par un tireur muni d’un fusil d’assaut.