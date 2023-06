Tupac Shakur obtient son étoile sur le "Walk of Fame", 27 ans après sa mort

Le rappeur, à l'origine des tubes "California", "Changes," "Dear Mama" et "All Eyez On Me", a vendu 75 millions d'albums durant sa carrière. Il a également joué dans plusieurs longs métrages comme Poetic Justice, de John Singleton. Malgré son talent, ses démêlés avec la justice lui vaudront de passer par la case prison. Son album Me against the world, écrit alors qu'il est sous les barreaux, remportera de nombreux prix.