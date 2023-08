"Ne pas faire le combat de trop" : Michel Drucker donne la date de sa retraite

"Mon problème, c’est que je ne sais pas dire non", dit encore cette légende vivante du petit écran dont le contrat arrive à terme en 2024. Sera-t-il reconduit jusque l’année suivante comme il le souhaite ? "Il va me falloir beaucoup de courage pour débrancher", reconnaît-il en tout cas, précisant ne pas vouloir "faire le combat de trop" et "partir au top".