Attendue à Paris et à Lyon, Taylor Swift enfin prête à vivre sa love story avec la France

Les Swifties présents garderont longtemps en mémoire cette soirée qui mettra plusieurs années à se reproduire. Aux États-Unis, Taylor Swift remplit les stades et collectionne les Grammy Awards. Mais, en France, sa country teintée de pop ne trouve pas écho dans la presse qui préfère évoquer sa vie sentimentale, sa guéguerre avec Katy Perry, son inimitié avec Kanye West née sur la scène des MTV VMAs ou encore son bras de fer gagnant avec Apple sur la rémunération des écoutes en streaming. Son album "Red" – le quatrième - lui permet de dépasser pour la première fois les 30.000 exemplaires vendus et de classer deux singles dans le top 20 français ("We are never getting back together" et "I knew you were trouble").