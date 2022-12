U2 et George Clooney distingués par le Kennedy Center, le plus prestigieux des prix culturels

Le chanteur Eddie Vedder des Pearl Jams a chanté de son côté Elevation, un des tubes du groupe irlandais U2, autre invité de marque de cette soirée. La chanteuse ukrainienne Jamala a rejoint Brandi Carlile et le musicien irlandais Hozier pour chanter Walk on, autre tube de U2, en soutien à l'Ukraine. Le chanteur et philantrope Bono et son groupe U2, qui ont vendu 170 millions d'albums dans le monde, sont honorés pour des titres mythiques comme Sunday Bloody Sunday, Desire et With or without you.

Sacha Baron Cohen a retrouvé sur scène son personnage Borat pour lui aussi rendre un hommage au groupe irlandais, avec son humour féroce qui a suscité des rires et quelques haussements de sourcils dans l'assistance. "Votre jolie peau orange est devenue pâle" a-t-il lancé au président Joe Biden, en prétendant le confondre avec son prédécesseur Donald Trump, déclenchant aussitôt les rires de la Première dame Jill Biden.