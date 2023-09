De retour sur scène après quatre d'absence, U2 dévoile le clip de "Atomic City"

Champion des charts, U2 n’a pas publié d’album d’inédits depuis Songs of Experience, en 2017. Le groupe a également écrit "Your Song Saved My Life" pour le film d’animation Sing 2 en 2021. En début d’année, Bono & co ont sorti Songs of Surrender, un disque sur lequel les musiciens revisitent 40 de leurs classiques. Nostalgie, quand tu nous tiens ? À Las Vegas, c'est l'intégralité du mythique Achtung Baby, paru en 1991, qu'ils ont choisi d'interpréter cinq soirs durant.