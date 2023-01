Le cinéma le plus fréquenté au monde se trouve en plein cœur de Paris

Attention, record ! Avec 2.221.000 spectateurs, soit une hausse de fréquentation de plus de 55% sur un an, l’UGC Ciné Cité Les Halles à Paris est de nouveau le cinéma le plus fréquenté au monde, annonce le groupe UGC. Une mesure effectuée par l’institut spécialisé Comscore, qui confirme une précédente étude en 2018. Le multiplexe de la capitale devance l'AMC de Burbank à Los Angeles et le Showcase Bluewater à Londres.

Depuis, la pandémie de Covid-19 est passée par là, avec des salles obscures fermées pendant de longs mois. Si la fréquentation n’a pas retrouvé ses niveaux d’avant 2020, le chiffre de 2,2 millions de spectateurs enregistré par les 27 écrans de l’UGC Ciné Cité Les Halles est impressionnant, puisque l’ensemble des salles de l’Hexagone ont généré 152 millions d’entrées en 2022, contre 95,1 millions l’année précédente.